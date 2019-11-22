Beşiktaş'ın Konya kafilesi

Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
Basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.
İdmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Erdem Seçgin katılmadı.
Bugün Konya'ya hareket edecek olan siyah-beyazlı kafilede şu isimler yer alıyor:
Loris Karius, Utku, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba, Elneny, Burak Yılmaz, Nkoudou, Necip Uysal, Muhayer, Adem Ljajic, Rebocho, Vida, Gökhan Gönül, Caner, Diaby