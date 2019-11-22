Beşiktaş'ın Konya kafilesi

Şenol Güneş: Son maça en iyi 11 ile çıkacağız

1 N'Koudou: Türkiye'de dinimi daha rahat yaşıyorum Beşiktaş'ın Kamerun asıllı Fransız futbolcusu N'Koudou, her yerde cami olduğu için İngiltere ve Fransa’ya göre ibadetini daha rahat yapabildiğini söyledi.

2 The Sun: Liverpool, Uğurcan'ı istiyor İngiltere'nin The Sun gazetesi, Liverpool'un Uğurcan Çakır için 18 milyon poundu gözden çıkardığını yazdı.

3 Fenerbahçe'de hedef Kjaer Rami'nin performansından memnun kalmayan Fenerbahçe yönetimi, Zanka'nın milli takımdaki partneri Kjaer'i transfer etmeyi planlıyor.

4 Luyindama'nın çapraz bağları koptu Galatasaray, Luyindama'nın ön çapraz bağlarında kopma ve menisküsünde yırtık olduğunu açıkladı. Kongolu futbolcu, sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.

5 Piyango talihlisi tuttuğu takımı satın aldı İskoçya'da piyangodan 161 milyon pound kazanan Colin Weir, taraftarı olduğu Partick Thistle kulübünün yüzde 55 hisselerini satın aldı.

6 Mariano'nun menajeri İstanbul'da Galatasaray, Mariano'nun menajeri Marcelo Robalinho ile bir görüşme yaparak, Brezilyalı oyuncuya kulüp bulmasını istedi.

7 Abdullah Avcı'nın Konyaspor maçı 11'i şekillendi Sezon başından beri sakatlıklarla başı belada olan Beşiktaş, Konyaspor karşısında ilk kez ideal 11 ile maça çıkacak.

8 Emre Belözoğlu'nun Avrupa hayali Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımla Avrupa'da şampiyonluk yaşamak istediğini ifade etti.

9 Hasan Ali ile Ozan, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan, Fenerbahçe'den gelen yeni kontrat teklifini reddetti. İki isim de daha yüksek maaş istiyor.