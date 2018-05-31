Beşiktaş'ın listesindeki 4 golcü

Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Negredo ile yolları ayırmanın planlarını yapıyor. Gelen teklifleri değerlendirecek olan siyah-beyazlı ekip, İspanyol golcünün yerine 4 forvetten birini alacak.

LİSTENİN BAŞINDA ORİGİ VE STURRİDGE VAR

Siyah-beyazlıların ilk hedefi İngiltere olacak. Beşiktaş, bonservisi Liverpool'da olan ancak geçen sezonu West Ham United'da kiralık olarak geçiren Sturridge'ı almak için teklif yapacak. İngiliz futbolcunun önündeki en büyük engel ise sponsorluk anlaşmaları.

28 yaşındaki Sturridge'ın alternatifi ise yine Liverpool'un oyuncusu olan Origi. Belçikalı isim geçen sezonu Wolfsburg'da kiralık geçirdi ve 31 maçta 6 gol attı. Origi için kafalardaki soru işareti ise gol sayıları.

GİGNAC YİNE GÜNDEMDE

Kartal'ın bir diğer forvet adayı ise Andre Pierre Gignac. ESPN'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre, siyah-beyazlılar, kariyerini Tigres'te sürdüren Gignac'la ilgileniyor.

Haberde yıldız futbolcuyla bugüne dek pek çok kulübün ilgilendiği fakat en ciddi talibin Beşiktaş olduğu öne sürüldü. 2015 yazında Marsilya'dan bedelsiz olarak transfer edilen Pierre Gignac'ın sözleşmesi 30 Haziran tarihi itibarı ile sona eriyor.





BURAK'IN MALİYETİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Beşiktaş geçtiğimiz yaz transfer döneminde olduğu gibi yine Burak Yılmaz'şa dirsek temasında. Çin'den Trabzonspor'a transfer olurken de siyah-beyazlı ekibin gündemine gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Burak Yılmaz'ı Şenol Güneş ısrarala istiyor.

Siyah-beyazlı ekibi zorlayan ise Burak Yılmaz'ın yıllık ücreti ve Trabzonspor'un belirlediği 5 milyon euroluk bonservis bedeli.