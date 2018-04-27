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Beşiktaş'ın maça çıkmama kararı dünya basınında

Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçına çıkmama kararı, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı Şenol Güneş'in kafasının yarılması sonrası yarım kaldı. TFF yaptığı toplantının ardından mücadelenin kaldığı yerden devam etmesine karar verdi. Siyah-beyazlı ekip de bunun üzerine sahaya çıkmama kararı aldı.

Beşiktaş'ın bu tavrına dünya basını geniş yer ayırdı.

AFP: ''Beşiktaş, İstanbul derbisini tekrar oynamayı reddetti!''

L'EQUIPE: ''Beşiktaş, yarı final maçını tekrar oynamayı boykot etti!''

ESPN: ''Beşiktaş, taraftar olaylarının ardından Fenerbahçe maçını bitirmeyi kabul etmedi''

BBC: ''Beşiktaş, şiddet olayları nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe maçının tekrarını kabul etmedi''

MARCA: ''Teknik direktörüne saldırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ile tekrar oynamayı kabul etmedi''


O JOGO: ''Beşiktaş, Fenerbahçe maçını boykot ettiğini açıkladı! Yenilgiyi kabul ediyoruz dedi''

EURONEWS: ''Beşiktaş, Fenerbahçe maçının tekrarına çıkmayacak!"

LE FIGARO: ''Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynanacak kupa maçının tekrar kararını boykot etti!''

SPIEGEL: ''Beşiktaş, tekrar kararını boykot etti!''

A BOLA: ''Beşiktaş, Fenerbahçe maçının kalan kısmını oynamayı kabul etmedi!''

EL MUNDO DEPORTIVO: ''Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı boykot etti''


LA GAZETTE DELLO SPORT: ''Beşiktaş, yarı final maçında sahaya çıkmama kararı aldı!''

AD: ''Beşiktaş, Fenerbahçe ile tekrar oynamayı kabul etmedi!''

YAHOO: ''Beşiktaş, İstanbul derbisini tekrar oynamayı reddetti!''

VOETBALZONE: ''Beşiktaş yaptığı açıklama ile Fenerbahçe maçına çıkmayacağını söyledi''

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