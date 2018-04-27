Beşiktaş'ın maça çıkmama kararı dünya basınında

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı Şenol Güneş'in kafasının yarılması sonrası yarım kaldı. TFF yaptığı toplantının ardından mücadelenin kaldığı yerden devam etmesine karar verdi. Siyah-beyazlı ekip de bunun üzerine sahaya çıkmama kararı aldı.
Beşiktaş'ın bu tavrına dünya basını geniş yer ayırdı.
AFP: ''Beşiktaş, İstanbul derbisini tekrar oynamayı reddetti!''
L'EQUIPE: ''Beşiktaş, yarı final maçını tekrar oynamayı boykot etti!''
ESPN: ''Beşiktaş, taraftar olaylarının ardından Fenerbahçe maçını bitirmeyi kabul etmedi''
BBC: ''Beşiktaş, şiddet olayları nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe maçının tekrarını kabul etmedi''
MARCA: ''Teknik direktörüne saldırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ile tekrar oynamayı kabul etmedi''
O JOGO: ''Beşiktaş, Fenerbahçe maçını boykot ettiğini açıkladı! Yenilgiyi kabul ediyoruz dedi''
EURONEWS: ''Beşiktaş, Fenerbahçe maçının tekrarına çıkmayacak!"
LE FIGARO: ''Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynanacak kupa maçının tekrar kararını boykot etti!''
SPIEGEL: ''Beşiktaş, tekrar kararını boykot etti!''
A BOLA: ''Beşiktaş, Fenerbahçe maçının kalan kısmını oynamayı kabul etmedi!''
EL MUNDO DEPORTIVO: ''Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı boykot etti''
LA GAZETTE DELLO SPORT: ''Beşiktaş, yarı final maçında sahaya çıkmama kararı aldı!''
AD: ''Beşiktaş, Fenerbahçe ile tekrar oynamayı kabul etmedi!''
YAHOO: ''Beşiktaş, İstanbul derbisini tekrar oynamayı reddetti!''
VOETBALZONE: ''Beşiktaş yaptığı açıklama ile Fenerbahçe maçına çıkmayacağını söyledi''