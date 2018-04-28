Beşiktaş'ın maça çıkmama kararının perde arkası

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önceki gün yapılan Divan Kurulu toplantısının ardından yönetimdeki kurmaylarıyla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu’nun olaylı Fenerbahçe derbisinin 3 Mayıs’ta oynanması kararını değerlendirmişti.

"MAÇA ÇIKMAMAK SPORTİF BİR KARAR"

Yapılan istişarenin ardından maça çıkmama kararı alan Orman’ın, yöneticilere sarf ettiği sözler belli oldu.

Orman’ın, "Maça çıkmama konusu sportif bir karar. Eğer maça çıkma kararı alırsak bu koltuklarda oturamayız" ifadelerini kullandığı kaydedildi. Başkan Orman’ın bu sözlerinin ardından oylamaya sunduğu maça çıkmama kararı, tüm üyelerin onayıyla kabul edildi.

Yönetimin maça çıkmama kararı almasına, siyah- beyazlı taraftarlardan büyük destek geldi. Sosyal medya hesaplarından konuyu değerlendiren Beşiktaşlı futbolseverler, Başkan Fikret Orman ve kurmaylarına övgüler yağdırdı.

Taraftarlar ek olarak, kulübün maça çıkmama kararıyla Türkiye Kupası’ndaki alacaklarını kaybetme riskiyle karşılaşması sonrasında da kulübe maddi destek sağlamak için harekete geçti. Kartal Yuvası mağazalarına büyük ilgi olduğu bildirildi.