Beşiktaş'ın milli takım şanssızlığı

Süper Lig'de sezona iyi başlayamayan Beşiktaş, 4 maçta 7 puan topladı. Teknik direktör Şenol Güneş, milli maç arasının siyah-beyazlı takıma iyi geleceğini söylemişti ancak işler beklendiği gibi gitmedi.

3 OYUNCU SAKATLANDI

Bursaspor maçının ilk yarısında sakatlanan Gökhan Gönül, A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı. 1997 doğumlu file bekçisi Utku Yuvakuran da Ümit Milli Takım'ın aday kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarıldı. Onun yerine Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır çağırıldı.

Domagoj Vida ise Portekiz ile oynanan hazırlık maçında ciddi bir sakatlık geçirdi. Sedyeyle oyun alanının dışına çıkarılan 30 yaşındaki oyuncu bir süre kendini denese de maça devam edemedi. Ancak Hırvatistan Futbol Federasyonu maçın ardından Vida'nın durumunun ciddi olmadığını açıkladı.

JAPONYA-ŞİLİ MAÇINDA DEPREM

Siyah-beyazlı takımın Şilili oyuncuları Gary Medel ve Enzo Roco da hazırlık maçı için gittikleri Japonya'da depreme yakalandı. Maç olumsuz şartlar nedeniyle iptal edildi.