Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri yenişemedi

UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu ilk ayağında, Beşiktaş'ın üst turdaki muhtemel rakiplerinden Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn ile Karadağ temsilcisi OFK Titograd 0-0 berabere kaldı.
Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli ikinci organizasyonunda 1. ön eleme turunun ilk ayağı, 40 karşılaşmayla sona erdi.
Beşiktaş'ın 2. ön eleme turundaki muhtemel rakiplerinin mücadelesinde, Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn, konuk ettiği Karadağ temsilcisi OFK Titograd ile 0-0 berabere kaldı. 1. ön eleme turu rövanşları, 17-19 Temmuz'da oynanacak.