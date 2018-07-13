Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri yenişemedi

Tolga Ciğerci'nin sakatlığı hakkında konuşan Fatih Terim, 26 yaşındaki futbolcunun 45 gün boyunca iyileşemediğini söyledi. Terim, "Bu soruna bir çözüm gerekiyor" dedi.

Paris Saint-Germain yönetimi, Neymar'ı Real Madrid'e kaptırmamak için Brezilyalı yıldıza Messi'yi gölgede bırakacak bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Neymar'a yıllık 50 milyon euro

Türkiye Futbol Federasyonu, geçen yıl uygulamaya soktuğu ve Caner Erkin'in 6 maç ceza almasına sebep olan dudak okuma yöntemiyle ceza verilmesi talimatını kaldırdı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, eski takımı Tottenham'dan Sissoko, N'Kodou ve Janssen'i transfer etmek için görüşmelere başladı.

Galatasaray'la sözleşmesi biten Yasin Öztekin, Beşiktaş'la görüştüğünü ve siyah-beyazlı takımdan haber beklediğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik adamı Cocu, sarı-lacivertli ekibin genç futbolcularını büyüklere saha içinde ve saha dışında fazla saygı göstermemeleri konusunda uyardı.

8

Babel Beşiktaş'ta kaldı

Beşiktaş, Babel'in transferi için 7 milyon euro karşılığında Flamengo'yla anlaştı ancak Hollandalı futbolcu Brezilya ekibinin teklifi kabul etmedi.