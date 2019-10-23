Beşiktaş'ın ocak planı Cenk Tosun

Olağanüstü genel kurulda en yakın rakibi Serdal Adalı'ya 2 bin oy fark atarak başkan olan Ahmet Nur Çebi, çalışmalara başladı.

KİRALIK OLARAK DÖNECEK

Abdullah Avcı ile bir toplantı yapan Çebi, transferde ilk hedef olarak Cenk Tosun'u belirledi. Ocak ayında önceliği forvet bölgesine veren Beşiktaş, eski golcüsünü kadrosuna katmak için mesaiye başladı.

Burak Yılmaz'la A Milli Takım'daki uyumları dikkat çeken Cenk için, Erdal Torunoğulları İngiltere'ye gidecek.

Everton'da uzun süredir oynama şansı bulamayan deneyimli futbolcu da siyah-beyazlı takıma geri dönmeye sıcak bakıyor.

28 yaşındaki golcü için Beşiktaş, kiralama teklifi yapacak. Cenk'i göndermek isteyen İngiliz ekibi de bu öneriyi kabul etmeye olumlu yaklaşıyor.

Cenk Tosun, Beşiktaş'tan 22 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Everton'a transfer olmuştu.