Beşiktaş'ın oyuncu satışından kazandığı para

Beşiktaş yönetimi Fikret Orman başkanlığında oyuncu satışından ciddi bir gelir elde etti. En dikkat çeken transferler ise Cenk Tosun'un Everton'a ve Demba Ba'nın Çin'e satışı oldu.

TOSİC'LE BİRLİKTE 80 MİLYON EURO

Beşiktaş, son olarak Dusko Tosic'in transferi için de Çin kulübü Guangzhou R&F ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Bu transferin yaklaşık 5 milyon euro karşılığında gerçekleşeceği iddia ediliyor.

Tosic transferinin de gerçekleşmesiyle Beşiktaş'ın Fikret Orman yönetiminde oyuncu satışlarından elde edeceği gelir 80 milyon euro'nun üzerine çıkacak.

Fikret Orman döneminde satılan oyuncular;

Rhodolfo - Flamengo - 1.4 milyon euro

Mc Gregor - Hull City - 1.75 milyon euro

Kerim Frei - Birmingham - 2.25 milyon euro

Beck - Stuttgart - 2.5 milyon euro

Gökhan Töre - West Ham United (Kiralık) - 3 milyon euro

Tosic - Guangzhou - 5 milyon euro

Atınç Nukan - Leipzig - 6 milyon euro

Ersan Adem Gülüm - Hebei China Fortune - 7 milyon euro

Marcelo - Lyon - 7 milyon euro

Sosa - Milan - 7.75 milyon euro

Demba Ba - Shanghai Shenhua - 13 milyon euro

Cenk Tosun - Everton - 22 milyon € (Bonuslarla 28 milyon euro'ya çıkabilir)