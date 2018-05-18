Beşiktaş'ın oyuncu satışından kazandığı para

Beşiktaş yönetimi Fikret Orman başkanlığında oyuncu satışından ciddi bir gelir elde etti. En dikkat çeken transferler ise Cenk Tosun'un Everton'a ve Demba Ba'nın Çin'e satışı oldu.
TOSİC'LE BİRLİKTE 80 MİLYON EURO
Beşiktaş, son olarak Dusko Tosic'in transferi için de Çin kulübü Guangzhou R&F ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Bu transferin yaklaşık 5 milyon euro karşılığında gerçekleşeceği iddia ediliyor.
Tosic transferinin de gerçekleşmesiyle Beşiktaş'ın Fikret Orman yönetiminde oyuncu satışlarından elde edeceği gelir 80 milyon euro'nun üzerine çıkacak.
Fikret Orman döneminde satılan oyuncular;
Rhodolfo - Flamengo - 1.4 milyon euro
Mc Gregor - Hull City - 1.75 milyon euro
Kerim Frei - Birmingham - 2.25 milyon euro
Beck - Stuttgart - 2.5 milyon euro
Gökhan Töre - West Ham United (Kiralık) - 3 milyon euro
Tosic - Guangzhou - 5 milyon euro
Atınç Nukan - Leipzig - 6 milyon euro
Ersan Adem Gülüm - Hebei China Fortune - 7 milyon euro
Marcelo - Lyon - 7 milyon euro
Sosa - Milan - 7.75 milyon euro
Demba Ba - Shanghai Shenhua - 13 milyon euro
Cenk Tosun - Everton - 22 milyon € (Bonuslarla 28 milyon euro'ya çıkabilir)