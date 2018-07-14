Beşiktaş'ın planı Fabri'yi satıp Harun'u almak

Beşiktaş'ta birçok oyuncuya transfer teklifi yapılıyor. Transfer yapmak için oyuncu satacaklarını sık sık vurgulayan siyah-beyazlı yönetim, Fabri'yi Ada'ya satacak.

FABRİ'YE TEKLİF VAR

Fulham'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı 3.5 milyon euroluk teklifi az bulan Beşiktaş, İngiliz ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor. İlk etapta 8 milyon euro isteyen siyah-beyazlılar, bu fiyatta biraz esneklik yaparak İspanyol kaleciyi satmayı planlıyor. Fabri'nin satılması durumunda ise alternatifi hazır.

BURSA'DAN HARUN ALINACAK

Beşiktaş'ın gündeminde olan Harun Tekin için konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Harun için de bazı teklifler var. Ne olur ne biter, bilinmez. Doğal olarak kulübün de ondan beklentileri var. Eğer onu karşılıyorsa, diğer kalecilerimiz de var. Hem Harun için hem de diğer kalecilerimiz için belki bir değişim olabilir" şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlıların deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş'in Bursaspor'dan eski öğrencisinin transfer edilmesini istiyor. Bursaspor kariyerinde 149 maça çıkan 29 yaşındaki milli kaleci için Bursaspor'un 3.5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.



