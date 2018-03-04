Beşiktaş'ın Quaresma savunması

Başkan Fikret Orman ve yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 'saldırı' suçlaması da yapılan Quaresma'nın sadece 'sportmenliğe aykırı hareket'ten yargılanması gerektiği ve ayrıca tahrik indirimi yapılması gerektiği görüşünde.

JOSEF TAHRİK ETTİ

Beşiktaş yöneticileri dün bir araya gelerek Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında çıkan olayları masaya yatırdı.

Karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonların görüntülerini inceleyen başkan Fikret Orman ile hukuk işlerinden sorumlu yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, gördüğü kırmızı kart sonrasında 'saldırı' ve 'sportmenliğe aykırı hareket' suçlamasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen Ricardo Quaresma için yapılacak savunma konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda şu görüşler öne çıktı:

Josef ile Quaresma arasındaki gerginlikte ilk darbe Fenerbahçeli futbolcudan geldi. Josef, Quaresma'ya dirsekle vurup tahrik etti. Quaresma kendini korumak için itme ile vurma arası bir hareketle karşılık verdi.

Bu sebeple Quaresma sadece ‘sportmenliğe aykırı hareket’ nedeniyle yargılanmalı ve tahrik indirimi yapılmalı (‘Sportmenliğe aykırı hareket’in cezası 3-6 maç, ‘saldırı’nın cezası 5-10 maç).

Hakem, raporunda Mehmet Ekici’nin yaptığı tahrikleri de yazmadı. Ekici hızla koşup Pepe’yi itti ama PFDK’ye sevk edilmedi. Beşiktaş, savunmasında medyada yer alan görüntüleri de kullanacak.