Beşiktaş'ın rakibi Astra Giurgiu

Brezilya Ligi'nde Vasco da Gama'nın Santos'u 2-1 yendiği maçta Vasco da Gamalı Evander mükemmel bir gole imza attı.

Yıllardır bitmeyen "Atatürk hangi takımlıydı?" tartışması yine gündeme geldi. Eski hakem Veli Necdet, F.Bahçe'ye sempati duyduğunu söyledi.

Fikret Orman, talipleri olan Cenk’in satılması durumunda forvette oluşacak boşluğu Gignac ile doldurmayı planlıyor.

VAR bir sonraki sezon uygulanacak

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Mehmet Ekici: Acı çekiyorum

Sakatlığı nedeniyle bir türlü düzenli olarak forma giyemeyen Mehmet Ekici, çok üzgün olduğunu söyledi.