Beşiktaş'ın rakibi Başakşehir

Hakem VAR olmayan ligde VAR'a baktım deyip gol verdi

1 Mbaye Diagne derbiyi bekliyor Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne Kadıköy deplasmanında oynanacak Fenerbahçe derbisi için gün sayıyor.

2 Selçuk ve Sinan Gümüş yeni sözleşme bekliyor Galatasaray'da Martin Linnes'in sözleşmesi 2021'e kadar uzatılırken, sezon sonu konratı sona erecek olan Sinan Gümüş ve Selçuk İnan'ın takımdaki geleceği ise netleşmedi.

3 Beşiktaş Andre Schürrle ile ilgileniyor Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fulham forması giyen ancak bonservisi Borussia Dortmund'da olan Andre Schürrle'yi kiralık olarak transfer etmek için girişimlere başladı.

4 Fenerbahçe, Ali Palabıyık'ın atanmasına tepkili Fenerbahçe camiası hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisine, hakem olarak Ali Palabıyık'ın atanmasından rahatsız oldu.

5 Sinop'a futbol oynamak için giden Kamerunlu inşaatçı oldu Kamerunlu genç, futbol oynamak için geldiği Sinop'ta gündelik işlerde çalışıyor

6 Fatih Terim: Kimse derbide tahrik olmasın Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Belhanda'ya "Sakın tahriklere kapılma" tembihinde bulunup "Kimsenin takımı yalnız bırakmaya hakkı yok" diyerek tüm futbolcuları uyardı.

7 Bir spor efsanesi Can Bartu Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti. Türk sporunun efsane ismi Bartu, Türk Milli Takımı formasını hem basketbol hem de futbol sporunda giyen ilk ve tek sporcudur.

8 Can Bartu hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu, 83 yaşında yaşamını yitirdi.

9 Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 4 müsabakayla tamamlandı.