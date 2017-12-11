Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih

Temsilcimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu.

RAKİBİMİZ BAYERN MÜNİH

Siyah-beyazlı ekip, son 16 turunda B grubunu 2. sırada tamamlayan Bayern Münih'le eşleşti. Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nin başarılı ekiplerinden bir tanesi...

Alman devi bu kupayı 5 kez müzesine götürdü. B Grubunda PSG, Celtic ve Anderlecht'le birlikte yer alan Bayern, Fransız ekibi PSG'nin ardından grubu 2. sırada tamamladı. Grup aşamasında tek yenilgi alan Bavyera ekibi 15 puan topladı.

BUNDESLİGA'NIN LİDERİ

Geçtiğimiz sezon çeyrek finalde Real Madrid'e elen Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'ne ve Bundesliga'ya iyi bir başlangıç yapamadı.

Sıkıntılı günler geçirdikten sonra Ancelotti ile yollarını ayıran Bayern Münih, göreve eski teknik adamı olan Jupp Heynckes'i getirdi. Yeni hocayla çıkış yakalayan Bavyera ekibi, Ligde 35 puanla lider bulunuyor.

ETKİLİ AYAKLARI VAR

Kadrosunda Lewandowski, Ribery, Tolisso, Robben ve James Rodriguez gibi birçok yıldız barındıran Bayern Münih, hücum futboluyla dikkat çeken bir ekip.