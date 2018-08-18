Beşiktaş'ın rakibi Partizan'ın lig maçı ertelendi

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1 Giuliano Arabistan yolcusu Takımdan gönderilmesi beklenen Brezilyalı futbolcu Giuliano, sosyal medya hesabından Al Nassr futbolcularını takip etmeye başladı.

2 Emre Akbaba transferinin perde arkası Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği Emre Akbaba transferinde mutlu sona sarı-kırmızılı takım ulaştı. Milli futbolcu, 500 bin euro daha az teklif almasına rağmen Galatasaray'ı seçti.

3 F.Bahçe'de gönderilecek isimler Yönetime bir rapor sunan teknik direktör Phillip Cocu, Giuliano dışında Valbuena ve Dirar'ın da göndermesini istedi.

4 Negredo: Kimseye kırgın değilim LASK Linz maçında attığı golle Beşiktaş'ı ipten alan Negredo, sadece işini yaptığını söyledi. Kimseye kırgın olmadığını belirten İspanyol golcü, "Kalırsam elimden geleni yapacağım" dedi.

5 Emre Mor'un hocası: Kafasına giremiyorum Celta Vigo Teknik Direktörü Antonio Mohamed, Emre Mor'un bencil olduğunu söyledi. Mohamed, "Ben birlikte oynanması gerektiğini anlatamıyorum. Onun kafasının içine giremiyorum" dedi.

6 Ali Koç, Emre Akbaba transferinden böyle vazgeçti Emre'nin önce gelmeyi kabul edip ardından vazgeçmesine kızan Ali Koç'un, "Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakmayan birine bir daha kabul etse bile asla bu formayı vermem" dediği öğrenildi.

7 Cocu: Giuliano sistemime uymuyor Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Giuliano hakkında yönetime bir rapor verdi. Hollandalı hoca, "Sisteme adapte etmek için büyük çaba harcıyorum ama olmuyor" dedi.

8 Mustafa Cengiz'den Ndiaye müjdesi Emre Akbaba'yı kadrosuna katan Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, "İnşallah Ndiaye de olacak" diyerek taraftarlara bir müjde daha verdi.

9 Beşiktaş Marco Fabian'ı transfer ediyor Uzun süredir 10 numara arayışı içinde olan Beşiktaş yönetimi, Eintracht Frankfurt forması giyen Marco Fabian'ı görüşme yapmak için İstanbul'a getirdi.