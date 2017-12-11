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Aykut Kocaman şampiyonluk için iddialı konuştu

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1 Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri Kayserispor ile berabere kalarak haftayı 1 puanla kapatan Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibini beklemeye başladı.

2 Şenol Güneş saldırı iddiaları hakkında konuşmayalım dedi Şenol Güneş, Kayseri deplasmanında tokatlı saldırıya uğradığı iddialarına "Ülkemiz güzel ülke o konuları konuşmayalım" diyerek cevap verdi.

3 Muhabirin penaltı sorusu Şenol Güneş'i kızdırdı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-1 biten Kayserispor maçının ardından hakemi, rakip futbolcuları ve soru soran muhabiri eleştirdi.

4 Başakşehir liderliği kaptırdı Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve 1 hafta önce kazandığı liderliği G.Saray'a kaptırdı.

5 Beşiktaş, Kayseri'de kazanamadı Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı ve Avrupa dönüşü 2 puan kaybetti.

6 Leipzig, Orkan için 5 milyon euro teklif etti Leipzig-Beşiktaş maçının son 20 dakikasında forma giyen Orkan Çınar, ortaya koyduğu futbolla Alman ekibinin beğenisini kazandı.

7 Tudor krizle başa çıkmak için kitap okuyor G.Saray'daki geleceği tartışılan Igor Tudor, başarılı birey ve kurumların büyük hatalarla nasıl başa çıktığını anlatan bir kitap okuyor.

8 Burak Yılmaz'ın içinde bulunduğu araç takla attı Burak Yılmaz'ın da içinde bulunduğu lüks araç kaza yaptı. Yıldız futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

9 Ali Koç F.Bahçeli kongre üyelerine seslendi Fenerbahçe'nin Mayıs 2018'deki başkanlık seçimine aday olduğunu açıklayan Ali Koç, seçim çalışmalarına devam ettiğini söyledi.