Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, bugün TSİ 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek.
MAÇLAR NE ZAMAN
Beşiktaş'ın da yer alacağı son 16 turunda ilk maçlar 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat, rövanş maçları ise 6-7 Mart ve 13-14 Mart tarihlerinde oynanacak.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ
Beşiktaş'ın son 16 turundaki muhtemel rakipleri; Real Madrid, Bayern Münih, Chelsea, Juventus, Basel, Sevilla ve Shakhtar Donetsk oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde kurallar gereği kurada aynı gruptan çıkan takımlar ve aynı ülkenin takımları eşleşemiyor.
Şampiyonlar Ligi'nde grup liderleri; Manchester United, PSG, Roma, Barcelona, Liverpool, Manchester City, BEŞİKTAŞ, Tottenham