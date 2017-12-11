Devler Ligi'nde G grubunu lider tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi belli oldu.
Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih - İZLE
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atarak grubundan lider çıkan Beşiktaş, grubunu 15 puanla PSG'nin ardından ikinci sırada bitiren Bayern Münih'in rakibi oldu.
SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
Juventus - Tottenham
Basel - Manchester City
Porto - Liverpool
Sevilla - Manchester United
Real Madrid - PSG
Shakhtar Donetsk - Roma
Chelsea - Barcelona
Bayern Münih - BEŞİKTAŞ
1. TORBA
Kuraya grup lideri olarak katılan takımlar; Beşiktaş, M.United, Barcelona, PSG, Liverpool, Roma, M.City, Tottenham
Gruplarını ikinci sırada bitiren takımlar; Real Madrid, Bayern Münih, Juventus, Chelsea, Basel, Sevilla, Porto, Shakhtar Donetsk
MAÇLAR NE ZAMAN
Beşiktaş'ın da yer alacağı son 16 turunda ilk maçlar 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat, rövanş maçları ise 6-7 Mart ve 13-14 Mart tarihlerinde oynanacak.