Beşiktaş'ın Şilili stoperi Enzo Roco İstanbul'da

Beşiktaş, Şilili stoper Enzo Roco'yu transfer etti. Dünya Kupası'nda büyük çıkış yakalayan ve başta Premier Lig ekipleri olmak üzere Avrupa'dan cazip teklifler alan Vida'nın satışı artık kesin gibi.

VİDA'NIN YERİNE ROCO

Tosic'i Çin'e satan Beşiktaş, ardından kadroda düşünülmeyen Mitrovic'i de Club Brıgge'e göndermişti. Vida'ya gelen tekliflerin ardından stoper arayışlarını başlayan siyah-beyazlılar, Meksika'nın Cruz Azul takımında forma giyen 25 yaşındaki savunma oyuncusu Enzo Roco ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı.

BEDELİ 1,3 MİLYON EURO

25 yaşındaki Şilili stoper Enzo Roco için 1.3 milyon euro bonservis bedeli ödenmesi bekleniyor.

Şili Milli Takımı'nda da forma giyen Roco, geçen sezon çıktığı 34 maçta 2 gol kaydetti.