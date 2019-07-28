Beşiktaş'ın sol bek adayları

Süper Lig'de yeni sezon yaklaşırken, Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Tyler Boyd ve Douglas'ın ardından bir stoper bir de sol bek almayı planlayan siyah-beyazlılar çalışmalarına hız verdi.

SOL BEKE İKİ İSİM

Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda 2 sol bekle görüşmeye başlayan yönetim, maliyet olarak uygun olanı transfer edecek.

Adriano'nun boşluğunu doldurmak isteyen Beşiktaş, Alman ekibi Paderborn'da forma giyen Collins'le temasa geçti. Siyah-beyazlıların gündemindeki bir diğer isim ise Laziolu Riza Durmisi.

Alman basını, Beşiktaş'ın Collins için Paderborn'a kiralama teklifi yaptığını yazdı. 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu için pazarlıkların sürdüğü aktarıldı.

Beşiktaş'ın görüşme halinde olduğu Arnavut asıllı Danimarkalı Riza Durmisi ise Lazio'nun gelecek planları arasında yer almıyor. Real Betis'ten alınan 25 yaşındaki sol bekten para kazanmak isteyen İtalyan ekibi, oyuncuyu satmak istiyor. Siyah-beyazlılar ise kiralamaktan yana.

Beşiktaş yönetimi, iki oyuncudan birini kadroya katmak için pazarlık halinde.