Beşiktaş'ın sportif direktör adayları belli oldu

Abdullah Avcı ile yollarını ayırarak Sergen Yalçın'ı takımın başına getiren Beşiktaş'ta, sportif direktör arayışları da devam ediyor.

Ekonomik anlamda zor bir dönemden geçtiği billinen siyah-beyazlılar, koronavirüs salgını nedeniyle gelirlerin de kesilmesiyle birlikte 'öze dönüş' politikasını benimsedi.

3 ADAY VAR

Yeni sezon için genç ve yerli isimlere ağırlık vereceği bilinen Kartal'ın, sportif direktör adayları da belli oldu.

Daha önce Mircea Lucescu ile görüşen siyah-beyazlılar, Rumen futbol adamıyla anlaşmaya varamamıştı.

Beşiktaş'ın bu görev için yeni adaylarının ise; daha önce siyah-beyazlılarda teknik direktörlük yapan Mustafa Denizli ve Samet Aybaba ile futbolculuk kariyerinde siyah-beyazlı formayı taşıyan Mehmet Özdilek olduğu öğrenildi.