Beşiktaş'ın Talisca planı

Dinamo Kiev'le anlaşamaması sebebiyle Domagoj Vida'yla sözleşmesinin bitimine 6 ay kala anlaşıp bonservissiz kadrosuna katacak olan Beşiktaş, Talisca'yı da aynı şekilde renklerine bağlamayı hedefliyor.

112 MİLYON TL'LİK BONSERVİS

Siyah-Beyazlılar, Portekiz devi Benfica’dan 2 yıllığına kiraladığı Anderson Talisca’nın bonservisini almak için düğmeye bastı.

Kontratında 25 milyon Euro’luk (112 milyon TL) opsiyon maddesi bulunan 23 yaşındaki futbolcuyla yola devam konusunda anlaşan Kara Kartal, yıldız ismin tapusunu Benfica’ya bonservis bedeli ödemeden almayı planlıyor.

Genç oyuncunun 2019’da bitecek olan kontratını göz önünde bulunduran Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Portekiz temsilcisiyle görüşüp belirlenen opsiyon maddesinde indirime gidilmemesi halinde bu taktiği uygulamaya sokma kararı aldı.

"VİDA GİBİ TALİSCA'YI DA ALABİLİRİZ"

Konuyla ilgili olarak geçen hafta yaptığı açıklamada, “Bu durumu Benfica da biliyor. Domagoj Vida gibi Talisca’yı da alabiliriz” ifadelerini kullanan Orman’ın, Ocak ayında Benfica yönetimiyle yapacağı görüşme sonrasında harekete geçeceği kaydedildi.

1 HAZİRAN 2019'DA BONSERVİSİ BEŞİKTAŞ'TA

Geleceği konusunda yaptığı her açıklamada Beşiktaş’ta mutlu olduğunu ve Siyah-Beyazlılar’la yola devam etmek istediğini kaydeden Anderson Talisca, Benfica’ya geri dönmemek istediğini de birçok kez belirtmişti.

Başkan Fikret Orman, Benfica’yla bonservis konusunda ortak bir noktada buluşulmaması halinde Brezilyalı oyuncuyla 2019 yılı için ön protokol imzalamayı hedefliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Kartal, Bosman Kuralları’nın verdiği hakla, kontratı 2019 ocak ayında resmileştirecek ve 1 Haziran 2019’da Talisca’nın bonservisini alıp geri getirecek.