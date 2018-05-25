Beşiktaş'ın Talisca planı

Günlerdir tartışılan ve sonucu merak edilen Talisca konusuna Beşiktaş yönetimi son noktayı koydu.

Akşam gazetesine konuşan siyah-beyazlı yöneticiler bu konuda izleyecekleri stratejiyi anlattı:

OPSİYONU KULLANACAĞIZ

"31 Mayıs’a kadar satın alma opsiyonu bizim elimizde. 21 milyon euroluk opsiyonu kullanacağımızı karşı tarafa bildirdiğimiz zaman oyuncu bizimdir ve biz bu opsiyonu kullanma konusunda kararlılığımızı açıklıyoruz."

PEŞİN ÖDEMEK ZORUNDA DEĞİLİZ

"21 milyon euroyu Benfica kulübüne peşin olarak ödemek zorunda değiliz. Böyle bir mecburiyetimiz yok. Yani peşin para ödememizi gerektiren bir durum yok. ‘Alıyoruz’ diye taahhütte bulunmamız yeterli. Biz de bunu kullandıktan sonra Talisca’nın geleceği hakkında nasıl bir yol izleyeceğimize karar vereceğiz. Beşiktaş sporcunun geleceğini de düşünerek bu konuda doğru adımları atacak. Sporcumuzla birlikte ortak menfaatlerimizin gözetileceği bir rota izleyeceğiz."





TALİSCA PARA KAZANDIRMAK İSTİYOR

"Talisca bu konuda tavrını Beşiktaş’tan yana koymuştur. Sporcunun kulübümüzle birlikte hareket edeceğini bizlere bildirmesi çok önemli bir avantajdır. Talisca’ya önemli teklifler var. Eğer Beşiktaş’tan ayrılacaksa bu kulübe olan vefa borcunu ödemek istiyor. Bu konuda Beşiktaş’a büyük bir bağlılık hissi var. O yüzden Talisca, kalsa da gitse de Beşiktaş’ın yararına olan formüllerde bize kolaylık göstereceğini bildirdi. Beşiktaşlılar rahat olsun."





ŞENOL HOCA BERNARD'I İSTEDİ

Öte yandan Beşiktaş'ta Talisca'nın yerine düşünülen isimlerden biri olan Bernard'a teknik direktör Şenol Güneş'ten de onay çıktı.

Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi biten Brezilyalı 10 numara için görüşü sorulan Güneş'in, "Klasik bir 10 numara istemiyorum. Bernard orta sahanın yanı sıra iki kanatta da oynayabiliyor. Tam benim istediğim özelliklere sahip bir futbolcu" yorumunu yaptığı öğrenildi.

Ukrayna kulübü ile sözleşmesi de biten Bernard'ın bonservisi elinde bulunuyor. Öte yandan 1+1 yıllık prensip anlaşması yapılan Demba Ba ise sözleşme için Love ve Negredo'nun siyahbeyazlı kulüpten ayrılmasını bekliyor.