Beşiktaş'ın Talisca'ya teklifi 1 milyon euro

Beşiktaş'ta oynadığı 2 senede gösterdiği performansla akıllardan silinmeyen Anderson Talisca, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırıyordu.

Brezilyalı yıldız, sosyal medya üzerinden her fırsatta Beşiktaş'a döneceğini ima eden açıklamalarda bulunsa da, siyah-beyazlıların mevcut ekonomik şartlarında transfere imkansız gözüyle bakılıyor.

BONSERVİSİNİN ALINMASI İMKANSIZ

Kulübü Guangzhou Evergrande ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Talisca'nın bonservisinin alınması mümkün değil.

ÇİN'DE YILLIK 8 MİLYON EURO KAZANIYOR

Brezilyalı yıldızı kiralık olarak bile kadrosuna katmasının zor olduğunu düşünen Beşiktaş Yönetimi, Çin kulübünde yıllık 8 milyon euro kazanan Talisca'ya 1 milyon euro teklif edecek.

''KABUL EDİYORSA, GELSİN''

Talisca konusunu masaya yatıran siyah-beyazlı idarecilerin, “Kasada para yok, gündem Talisca! Sürekli Beşiktaş paylaşımları yapıyor. Bütçeyi aşağıya çekmeye çalıştığımız bir dönemde böylesine pahalı bir oyuncuyu almak mümkün değil. Madem geri dönmeyi çok istiyor, yıllık 1 milyon eurodan fazla veremeyiz. Kabul ediyorsa, gelsin.” ifadelerini kullandıkları öğrenildi.