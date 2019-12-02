Beşiktaş'ın tartışılan golü

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş sahasında lig sonuncusu Kayserispor'u ağırladı. Maça hızlı başlayan siyah-beyazlı ekip ilk yarıda 3 gol buldu.

TOP AUTA ÇIKTI, HAKEM GOLÜ VERDİ

Ancak Gökhan Gönül'ün ağlara giden golü tartışmalara neden oldu. Maçın hakemi Ümit Öztürk ve VAR hakemleri Volkan Bayaslan ile Ceyhun Sesigüzel skandal bir karar imza attı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

30. dakikada Caner Erkin topu ceza sahasına çevirdi, Gökhan Gönül golü attı. Fakat Caner Erkin'in pozisyonda topu auttan çevirdiği net bir şekilde görüldü. Kayserisporlu futbolcuların itirazı sonrası VAR hakemleri pozisyonu inceledi ve golün temiz olduğuna hükmetti. Hakem Ümit Öztürk golü geçerli saydı.

Türkiye'de uygulanmaya başlandığından beri tartışılan ve düzgün kullanılmayan VAR sistemi bir kez daha gündeme geldi. Hakemler Beşiktaş-Kayserispor maçında skandal bir karara daha imza attı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)