Beşiktaş'ın TFF'ye yaptığı başvuru

Beşiktaş'ta gündemin 1. maddesi, iki hafta önce oynanan Göztepe karşılaşması...

Siyah-beyazlılar, İzmir ekibinin attığı ikinci gol öncesi hakemin kural hatası yaparak maçın sonucuna etki ettiğini iddia ederek, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunmuştu.

IFAB Oyun Kuralları'na göre kural ihlali yapıldığını savunan yönetim, TFF'nin Beşiktaş'ı hükmen galip sayması gerektiğini düşünüyor.

HÜKMEN 3-0 TESCİL EDİN

Kartal ilk olarak yapılan başvuruda, maçın Beşiktaş'ın lehine hükmen 3-0 tescil edilmesini istedi.

Aksi halde ise karşılaşmanın tekrar edilmesini ya da kural hatası yapıldığı dakikadan itibaren oynanmasını talep etti.

Federasyonun önümüzdeki günlerde konuyla ilgili kararını açıklaması bekleniyor.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

ATİBA UYARMIŞTI

Beşiktaş'ın itirazında önemli konu başlıklarından biri de Atiba'nın, hakem Hüseyin Göçek'i başlama atışı öncesi uyarması.

Göçek'in, buna rağmen topu Göztepe'ye vermesinin de kural hatasına yol açan yanlış bir karar olduğu vurgulandı.

Maçın 45. dakikasında Berkan Emir'in ortası, Tylor Boyd'un başına isabet etmiş ve siyah-beyazlı futbolcu yerde kalmış, devamında da Douglas topu hemen uzaklaştırmıştı.