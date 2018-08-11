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Beşiktaş'ın toplam borcu

Beşiktaş'ın toplam borcu 2 milyar 103 milyon 854 bin TL olarak açıklandı.

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Beşiktaş'ın 3'üncü Olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park Stadı'nda yapıldı.

Önceki toplantılara göre katılımın az olduğunun gözlendiği Divan Kurulu saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

TOPLAM BORÇ 2 MİLYAR 103 MİLYON TL

Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün görüşlerini belirtmesinden sonra kürsüye gelen Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah beyazlıların toplam borcunun 2 milyar 103 milyon 854 bin Türk Lirası olduğunu açıkladı. 

Başkan Fikret Orman, alacaklar düşürüldüğünde net borcun 1 milyon 846 bin TL olduğunu duyurdu.

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