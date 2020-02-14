Beşiktaş'ın toplam borcu

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Fuat Durutaş, sarı-lacivertli kulübün borcunun 30 Eylül tarihi itibarıyla 2 milyar 190 milyon liraya ulaştığını duyurmuştu.

Edinilen bilgiye göre Beşiktaş'ın borcu daha da büyük.

Siyah-beyazlı kulübün borcu, 30 Kasım 2019’da açıklanan rakamlara göre yaklaşık 217 milyon lira arttı.

2 MİLYAR 961 MİLYON LİRA

Alacaklar çıkarıldığında 2 milyar 689 milyon 373 bin lira borcu olan Beşiktaş’ın Şubat 2020 itibariyle borcu, 2 milyar 961 milyon 902 bin 393 liraya ulaştı.