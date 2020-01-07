Beşiktaş'ın transfer bütçesi

Süper Lig'de kış transfer döneminde takımlar, takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda alınacak oyuncularla görüşme halinde olan Beşiktaş, bir yandan da Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) gelecek haberi bekliyor.

Siyah-beyazlı ekibin, TFF'nin getirdiği harcama limiti dolayısıyla sadece 2 milyon lira harcayabileceği öğrenildi.

TFF İLE GÖRÜŞME HALİNDE

Federasyon, kulüplerin ekonomik durumlarını düzeltmek amacıyla her takıma gelirleri doğrultusunda limit koydu. TFF'nin belirlediği harcama sınırını aşan ekiplerin, ceza alacağı duyuruldu.

Beşiktaş'ın, 2 milyon TL'nin üzerinde harcama yapması durumunda bu sınırı aşacağı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulübün YouTube hesabında yayınlanan bir programda konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Dalgakıran, konuyla ilgili, "Mevcut durumda şampiyonluğa giden takımımız daha da güçlendirmek hedefimiz. Federasyonun bize izin verdiği bütçe 2 milyon lira. Biz itirazımızı yaptık, eğer itirazımıza dönüş olursa imkanlar dahilinde takviye yapmaya çalışacağız." dedi.

Beşiktaş, TFF ile yaptığı toplantıdan bir sonuç alır ve limitleri yükseltebilirse transfer yapacak. Aksi halde, siyah-beyazlıların kullanabileceği bütçe 2 milyon lira olacak.