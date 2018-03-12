Beşiktaş'ın transfer edeceği iki genç isim

Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğun mücadelesini veren Beşiktaş, önümüzdeki sezondan itibaren takımın yaş ortalamasını düşürmek için kolları sıvadı.

SCOUT EKİBİ KESİNLİKLE ALINMALI RAPORU VERDİ

Kartal'ın ilk hedefi, bir süredir temas halinde olunan Ferdi Kadıoğlu. Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında forma giyen 18 yaşındaki Ferdi, orta sahanın ortasında ve forvet arkasında oynayabiliyor. Scout ekibi tarafından sık sık izlenen ve yönetime "Kesinlikle alınmalı" raporu verilen Ferdi için girişimler başladı.





30 KEZ HOLLANDA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI

Akşam'ın haberine göre; alt yaş kategorilerinde Hollanda Milli Takımı formasını 30 kez giyen 1999 doğumlu Ferdi'nin ailesiyle dolaylı olarak görüşmeler yapıldı. Trabzonlu bir aile olan Kadıoğlu ailesi, çocuklarının Şenol Güneş'in elinde çok büyük bir futbolcuya dönüşebileceğini düşünüyor.

Sözleşmesi 2021'e kadar uzatılan Ferdi için kulübü Nijmegen'le resmi bir temas kurulmadı. 1.5 milyon euro bonservisi gözden çıkaran yönetimin, Ajax'ın da ilgilendiği futbolcu için fiyatı yükseltmesi gerektiği öğrenildi.





AHMET DERBİYİ STATTA İZLEDİ

Fikret Orman'ın "3 sezondur FFP nedeniyle bonservisi elinde oyunculara yoğunlaştık. Artık yıllık ücreti düşük ama geleceği olan, genç isimlere yöneleceğiz" sözlerinin ardından transferi için devreye girilen diğer isim Almanya'da Braunschweig forması giyen Ahmet Canbaz. Hücuma dönük orta saha oyuncusu olan 19 yaşındaki Ahmet'in, F.Bahçe maçını Vodafone Park'ta izlediği ve Beşiktaş formasının rüyalarını süslediği aktarıldı.

FİKRET ORMAN ÇOK İSTİYOR

Hannover alt yapısından yetişen Ahmet, U-15'ten itibaren Türkiye Milli Takımı'nda görev yapmaya devam ediyor. Ferdi ise "A Milli" tercihini Türkiye'den yana kullanmak üzere. Milli Takımlar Alt Yapı Koordinatörü olarak görev yapan Tolunay Kafkas'la sık sık görüşen Ferdi ve babası Ay-Yıldızlı formaya sıcak bakıyor. İki genç ismin transferi konusunda oldukça hevesli olan Fikret Orman'ın her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu gelen haberler arasında.