Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler

Beşiktaş'ta transfer kapanmadı...
Burak Yılmaz ile İsimat Mirin transferleriyle kadrosuna güçlendiren siyah-beyazlılar, sağ bek bölgesine de takviye yapmayı olanlıyor.
YA ŞENER YA RAFAEL
BeIN Sports'un haberine göre; İlk olarak Fenerbahçe'den Şener Özbayraklı'yı almayı planlayan Beşiktaş'ta bu transferin gerçekleşmemesi durumunda rota Lyonla Rafael'e çevrilecek.
Bugün yurt dışına gidecek olan Başkan Fikret Orman, kısa süre içerisinde iki isimden birini transfer ederek oyuncunun kampa katılmasını sağlayacak.
VİDA SATILIRSA ZAPATA ALINACAK
Öte yandan Vida için gelen teklifleri değerlendiren yönetim, Hırvat stoperin alternatifini de belirlemiş durumda.
Siyah-beyazlı idareciler, 29 yaşındaki stoperin satılması durumunda Milanlı Zapata'yla iletişime geçecek.