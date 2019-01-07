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Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler

Burak ve Mirin'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Sağ bek bölgesi için 2 isim üzerinde duran yönetim, Vida'nın satılması durumunda defansa da takviye yapacak.

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler
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Beşiktaş'ta transfer kapanmadı...

Burak Yılmaz ile İsimat Mirin transferleriyle kadrosuna güçlendiren siyah-beyazlılar, sağ bek bölgesine de takviye yapmayı olanlıyor.

YA ŞENER YA RAFAEL

BeIN Sports'un haberine göre; İlk olarak Fenerbahçe'den Şener Özbayraklı'yı almayı planlayan Beşiktaş'ta bu transferin gerçekleşmemesi durumunda rota Lyonla Rafael'e çevrilecek.

Bugün yurt dışına gidecek olan Başkan Fikret Orman, kısa süre içerisinde iki isimden birini transfer ederek oyuncunun kampa katılmasını sağlayacak.

VİDA SATILIRSA ZAPATA ALINACAK

Öte yandan Vida için gelen teklifleri değerlendiren yönetim, Hırvat stoperin alternatifini de belirlemiş durumda.

Siyah-beyazlı idareciler, 29 yaşındaki stoperin satılması durumunda Milanlı Zapata'yla iletişime geçecek.

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