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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ın 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
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Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından Süper Lig'de cevap bekleyen sorular da netleşiyor.

Teleset Mobilya Akhisarspor Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek Avrupa Ligi gruplarına direkt katılma hakkı elde etmişti. Ligi 3. bitiren Başakşehir 2, Beşiktaş ise 3 ön eleme oynayacak.


DEVLERLE EŞLEŞEBİLİR

Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak Beşiktaş'ın rakipleri de netleşiyor.

İşte temsilcimizin muhtemel rakipleri:
-Aberdeen (İskoçya)
-AIK Stockholm (İsveç)
-Anorthosis Famagusta (Güney Kıbrıs)
-BK Hacken (İsveç)
-CS Fola Esch (Lüksemburg)
-FK Brest (Belarus)
-Dinamo Tiflis (Gürcistan)
-Djurgardens (İsveç)
-Glasgow Rangers (İskoçya)
-Irtysh Pavlodar (Kazakistan)
-Kairat Almaty (Kazakistan)
-Nomme Kalju (Estonya)
-Lillestrom (Norveç) 
-Domzale (Slovenya)
-Radnicki Nis (Sırbistan)
-Sarajevo (Bosna Hersek) 
-Sarpsborg (Norveç)
-Shakhtar Soligorsk (Beyaz Rusya)
-Slaviya Sofiya (Bulgaristan)   
-Tobol (Kazakistan)
-Ventspils (Letonya)

*ve bir önceki turdan gelecek takımlar..

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