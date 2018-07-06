Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Siyah-beyazlı takım, B36 Torshavn-St. Joseph's/ OFK Titograd eşleşmesinin galibiyle karşılaşacaktı. Buna göre, ilk olarak Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn ile Cebelitarık ekibi St Joseph's karşı karşıya geldi.

Bu turu geçenin Karadağ ekibi OFK Titograd ile mücadele edeceği eşleşmenin galibi ise Beşiktaş'ın rakibi olacaktı. Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn, Cebelitarık ekibi St Josephs'i 1-1 biten iki maçın sonunda seri penaltılar sonucu 4-2 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ TİTOGRAD-TOESHAVN MAÇININ GALİBİYLE EŞLEŞECEK

Beşiktaş'ın böylece UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda OFK Titograd (Karadağ) - B36 Torshavn (Faroe Adaları) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağı kesinleşti.

Siyah-beyazlı ekip, ilk maçını 26 Temmuz'da deplasmanda, rövanşını ise 2 Ağustos'ta evinde yapacak.

Ligde 1. ön eleme turu maçları 12 ile 19 Temmuz, 2. ön eleme turu karşılaşmaları ise 26 Temmuz ile 2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.