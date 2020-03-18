Beşiktaş'ın yardım kampanyası başlıyor

Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş da yardım kampanyası düzenlemeye hazırlanıyor.

Ekonomik olarak zor günler geçiren ve maaşları ödemekte sıkıntı çeken siyah-beyazlı yönetimin, taraftarlardan para toplayarak bir nebze olsun rahatlamayı planladığı belirtildi.

KANAL D'DEN CANLI YAYINLANACAK

Daha önce Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından duyurulan kampanyaya kısa süre içerisinde start verileceği, siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Yıldırım Demirören'in de Beşiktaş'a jest yaparak Kanal D ekranlarını açacağı öğrenildi.