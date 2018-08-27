Beşiktaş'ın yediği ilk golde neden ofsayt verilmedi

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek ligde galibiyetle tanıştı.

Siyah-beyazlılar, ligde iç sahada 45 maç aradan sonra ilk kez kaybederken konuk ekibin attığı ilk gol tartışma konusu oldu.

Doukara'nın gol öncesinde neredeyse savunmanın 1 metre önünde oluşu, ofsayt beklentilerini de beraberinde getirdi.

YENİ KURAL NASIL?

Ancak FIFA'nın 2 yıl önce bu kuralda bir değişikliğe gittiği ortaya çıktı.

Adriano'nun topa kasıtlı olarak vurması, Doukara'nın attığı golü nizami kılıyor. Eğer meşin yuvarlak Beşiktaş savunmasına çarpıp Antalyasporlu futbolcunun önüne düşseydi, yani bilinçsiz bir vuruş olsaydı hakem ofsayt verecekti.

Eski hakemlerden Deniz Çoban ve Bülent Yavuz da kural değişikliğini anlattı.







Bülent Yavuz'un görüşleri şöyle:

"Antalyaspor'un ilk golü hala tartışılıyor. Ofsayt kuralında aslında pek bir değişiklik olmadı. Ancak dün akşam yaşanan pozisyonun daha net anlaşılabilmesi açısından FIFA talimatlar göndererek şu değişikliği yaptı. Talimat diyor ki; savunma oyuncuları, herhangi bir rakip avantajını engellemek maksadıyla topla bilerek ve isteyerek oynar ancak topu uzaklaştıramaz ve o top ofsaytta bulunan oyuncuya giderse hakem oyunu devam ettirecektir. Gol olmuşsa da golü verecektir."

OFSAYT DİYENLER YENİ KURALDAN HABERSİZ

Deniz Çoban ise, "Antalya’nın ilk golüne ofsayt diyenler, güncel ofsayt yorumundan habersiz olanlardır" dedi.

Çoban, gazeteci Şafak Malatya'nın kural kitapçığıyla ilgili yaptığı paylaşıma, "Tamam işte doğru olanı bulup yazmışsınız. 'Kurtarma' olması için kaleye atılan bir şut olması lazım. Cümle nasıl başlıyor? 'The shot...' Oysa Adriano’nun pozisyonunda, Adriano kaleye vurulan bir şutu engellemeye çalışmıyor, rakibe atılan pası engellemeye çalışıyor." dedi.