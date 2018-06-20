Beşiktaş'ın yeni 10 numara adayı Wahbi Khazri

26 Haziran'da 2018-2019 sezonunu resmen açacak olan siyah-beyazlılarda 10 numara transferi için sürpriz bir isim gündeme girdi. Yönetim Tunuslu Wahbi Khazri için temaslara başladı.

BONSERVİSİ SUNDERLAND'DE

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda şu an Dünya Kupası'nda Tunus milli takımı formasını giyen Khazri için menajeri aracılığıyla kulübüyle görüşmeler başladı. Bonservisi Sunderland'de olan oyuncuyu kiralamak isteyen Beşiktaş, satın alma opsiyonu konusunda da görüşmelerini sürdürüyor.

9 GOL 2 ASİST

Geçtiğimiz sezonu Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes'de kiralık geçiren 27 yaşındaki oyuncu, sezonu 9 gol - 2 asistle tamamlamıştı..

Diğer yandan Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Orkan Çınar'a adeta yeni transfer gözüyle bakılıyor.

Tatilde teknik heyetin raporu doğrultusunda ekstra çalışmalara yapan iki genç yıldız sezona etkili bir giriş yapma amacında . Teknik direktör Şenol Güneş de kanatlarda Babel ve Quaresma ile forma rekabetinde iki futbolcudan da yararlanmayı düşünüyor..