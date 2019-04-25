Beşiktaş'ın yeni hocası Lucescu olacak

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının içinde olan Beşiktaş, bir yandan da yeni sezon için çalışıyor. Başkan Fikret Orman'ın ilk işi seçimin ardından Lucescu'yu takımın başına getirmek olacak.

FİKRET ORMAN SEÇİMİN ARDINDAN AÇIKLAYACAK

Siyah-beyazlı ekipte Şenol Güneş'in Milli Takım'la anlaşmasının ardından gözler yeni gelecek hocaya çevrilmişti. Sergen Yalçın, Abdullah Avcı, Mehmet Özdilek, Lucescu ve Bilic'in adaylar arasında olduğunu konuşulurken, Orman son kararını verdi.

Deneyimli Başkan, yeni sezonda takımı Rumen teknik adama emanet edecek. Lucescu, A Milli Takım'la yollarını ayırdıktan sonra Beşiktaş'ı yakından takip etmeye başladı. Siyah-beyazlı ekibin maçlarını Tayfur Havutçu ile birlikte tribünden takip edip notlat alan Lucescu, transfer listesini bile şekillendirmeye başladı.

Bazı menajerlerle transfer görüşmelerine başlayan 73 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlı ekibin ligdeki konumuna göre de kamp programını hazırlayacak. Lucescu'nun yardımcılarından birinin eski Beşiktaşlı Tayfur Havutçu olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

FİKRET ORMAN SİNYALİ VERDİ

Fikret Orman geçtiğimiz günlerde Lucescu iddilarına ise şu şekilde cevap vermişti: "Mircea Lucescu bizim çok sevdiğimiz, eski bir hocamız. 100. yılımızda bizi şampiyon yapmış, çok kıymetli bir isim. Birçok alternatifimiz var. Lucescu da o sürece geldiğimiz zaman konuşacağımız hocalardan birisi."