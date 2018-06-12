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Beşiktaş'ın yeni sağ beki Rafael olacak

Beşiktaş, Lyon forması giyen Brezilyalı sağ bek Rafael'le anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların Fransız idarecilerle görüşmeleri sürüyor.

Beşiktaş'ın yeni sağ beki Rafael olacak
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, sağ bek sorununu çözmek üzere...

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN YERİNİ ALACAK

Gökhan Gönül sık sık sakatlanmasından dolayı o bölgede zaman zaman Adriano'ya şans veren Şenol Güneş, yönetimden sağ bek transferi istemişti.
A Spor'un haberine göre, siyah-beyazlı ekip Lyon forması giyen Rafael'le her konuda anlaştı.

LYON'LA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bir dönem Manchester United'da da forma giyen Rafael, geçen yıl Lyon'da 31 maça çıktı ve 1 gol 2 asistlik katkı yaptı. Beşiktaş, Rafael transferini resmiyete dökmek için Lyon'la son görüşmeleri yapıyor.

27 yaşındaki sağ bekin Lyon'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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