Karius Beşiktaş'ta

İspanyol kalecisi Fabri'yi sattıktan sonra yeni file bekçisi arayan Beşiktaş, Karius'u kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı ekip, Liverpool'dan Alman kaleci Kaius'u kiraladı. Siyah Beyazlılar, Twitter hesabının kapak fotoğrafını Karius ile güncelledi.
(Beşiktaş'ın Twitter kapak fotoğrafı)
BEŞİKTAŞ 2.5 MİLYON EURO ÖDEYECEK
Siyah Beyazlılar, alışılagelmişin dışında bir yöntemle transferi Twitter hesabının kapak resmini değiştirerek duyurdu. 2 yıllık kiralık gelen Alman oyuncu için Beşiktaş, Liverpool'a 2.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.
2016 yılında Liverpool'a transfer olan Karius, Şampiyonlar Ligi finalinde yediği talihsiz golle hafızalara kazınmıştı.