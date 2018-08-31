Beşiktaş'ın yeni transferi Ljajic'in sıra dışı hayatı

Beşiktaş, transfer döneminin son gününde nihayet 10 numara bölgesine takviye yapmayı başardı.

Torino forması giyen Adem Ljajic'i renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, sadece iyi bir oyun kurucu değil, sıra dışı bir kişiliği de transfer etmiş oldu.

İşte Adem Ljajic'in ilginç hayat hikayesi:

MİLLİ MARŞI OKUMAYI REDDEDİYOR

Müslüman olan Boşnak asıllı Sırp futbolcu, Sırbistan milli marşını okumayı reddediyor. Ljajic, 2012 yılında ülkesi tarafından cezalandırılmıştı.

Bu yüzden eski hocası Siniša Mihajlović ile de tartışan ve milli takımdan belli bir süre uzak kalan Ljajic, yeniden takıma dönmüş ve milli marşı okumamaya devam etmişti.

MÜSLÜMAN NÜFUSU EN YOĞUN YERDE DOĞDU

%90 Müslüman oranına sahip Novi Pazar şehrinde doğan Ljajic, Sırbistan'ın en çok Müslüman nüfusunun olduğu yerde büyüdü. Ljajic, her maç öncesi dua ediyor.

TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN DAYAK YEDİ

Fiorentina'da oynarken 2-2 biten Novara maçında teknik direktörü Delio Rossi tarafından dayak yemişti. Rossi, oyundan çıkmak istemeyen Ljajic'in üzerine yürümüş ve fiziksel müdahalede bulunmuştu. Delio Rossi, olayın ardından özür dilemiş ve hatasını kabul etmişti.

MANCHESTER UNITED DENEDİ

Manchester United, 2010 yılında Partizan forması giyen Adam Ljacic'i denemek için İngiltere'ye çağırmıştı. Ljajic, Ferguson yönetiminde Manchester United idmanlarına çıktı. Ancak daha hızlı davranan Fiorentina, 6.8 milyon euro bonservis ücretiyle Ljajic'i 20 yaşında transfer etti.

FERGUSON HAYRAN KALDI

Sir Alex Ferguson'un isteği ile Manchester United'a denemeye çağırılan Ljajic, İngiltere'de çalışma izni kuralı yüzünden resmi sözleşme imzalayamamıştı. Ljajic, o günleri şöyle anlatıyor: ''17 yaşındayım ve İngilizcem pek iyi değildi. Sir Alex, bana çok güzel cümleler söylemişti. Ondan böyle sözler duyduğunuzda hayatınız boyu unutamazsınız. Ferguson ile 2 ay birlikte antrenman yaptık ve benden çok memnun kaldı ama çalışma izni yüzünden transfer olmadı.''

SEVGİLİSİ MODELLİK YAPIYOR

26 yaşındaki yıldız futbolcunun sevgilisi Sofija Milosevic ise güzelliği ile göz kamaştırıyor. Sırbistan'da modellik yapan Sofija Milosevic ile Adam Ljajic, bir süredir beraberler.

G.SARAY'A GİDEN İLİÇ'İN NUMARASINI ALDI

Partizan'ın efsane isimlerinden Sasa İliç, 2005 yılında Galatasaray'a transfer olunca onun 22 numaralı forması da kulüp tarafından başkasına verilmemişti. Ljajic, 2009 yılında Iliç'in efsaneleşmiş formasını giyen ilk futbolcu olmuştu.

GOLÜ ATTI, BAYRAMI KUTLADI

2012 yılında Fiorentine - Lazio maçında gol atan Adem Ljajic, gol sevincinde içine giydiği tişörtü çıkardı. Futbolcunun tişörtünde ''Bayramınız mübarek olsun'' anlamına gelen ve Türkçe'ye çok benzeyen ''Bajram mubarek olsun'' yazıyordu.