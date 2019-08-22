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Beşiktaş'ın yeni transferini F.Bahçeli taraftar karşıladı

Beşiktaş'ın yeni transferi N'Koudou dün gece İstanbul'a gelirken, oyuncuyu karşılamaya gelen siyah-beyazlı taraftar yoktu. O sırada havaalalında bulunan birinin Fenerbahçe diye bağırması dikkat çekti.

| Haber Merkezi
Beşiktaş'ın yeni transferini F.Bahçeli taraftar karşıladı
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Beşiktaş'ın Tottenham'dan kadrosuna kattığı Fransız sol kanat oyuncusu Kevin N'Koudou siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalamak için dün gece İstanbul'a geldi.

FENERBAHÇE OLEY TEZAHÜRATLARI

Gece geç saatlerde havaalanına inen 24 yaşındaki oyuncuyu siyah-beyazlı taraftarlar karşılamaya gelmedi.

Özellikle yabancı oyuncuları büyük kalabalıklar halinde sevgi seli içinde karşılayan Beşiktaş taraftarları N'Koudou'yu yalnız bırakırken, oyuncunun geldiği anlarda ilginç bir olay yaşandı.

N'Koudou'nun Beşiktaş yöneticileriyle havaalanından ayrıldığı esnada orada bulunan bir Fenerbahçe taraftarı, "Fenerbahçe oley" şeklinde tezahürat yaptı.

Kevin N'Koudou İstanbul'a geldi - İZLE

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