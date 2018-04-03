Beşiktaş'ın yeni yıldızı Jessica O'Rourke

Jessica O'Rourke, bir gezgin... ABD'de Philadelphia'da dünyaya gelen Jessica dünyayı merak ettiği için yollara düşüyor. Güney Amerika, Avrupa ülkeleri, Rusya ve Türkiye... Dünyada pek çok yeri görmesine karşın tatil için geldiği Türkiye'den ayrılamıyor.

Önce öğretmenlik yapmaya başlıyor, ardından spor kariyeri sayesinde İstanbul Open ve İstanbul Cup'ta görev alıyor.

COME TO BEŞİKTAŞ

Bu esnada Beşiktaş kapısını çalıyor. Daha önce ABD, İspanya ve Rusya'da futbol oynayan Jessica'ya "Come to Beşiktaş" önerisi geliyor. Ve 6 yıldır futboldan uzak olan Jessica, siyah-beyazlı formayla sahalara dönüyor.

TÜRK VATANDAŞIYLA EVLENİYOR

Bu esnada Türkiye'de tanıştığı Oğuzhan Çarmıklı'dan evlilik teklifi alıyor. Önce evlilik sonra Leo Deniz'in dünyaya gelişi...

32 yaşındaki Jessica, anne olarak da geçtiğimiz günlerde ilk maçına çıktı. Hikâyesini Türkçe anlatan Jessica, Sabah'a konuştu:

10 yıl önce tatil için Antalya'ya gelmiştim, ardından İstanbul'u da gördüm ve bu şehre aşık oldum. Bence dünyanın en güzel şehirlerinden birisi burası. O zamanlar okuyordum, futbola ABD'de yeni başlamıştım. Dünya çok büyük ve hep merak etmişimdir. Önce yakın yerlere gittim, Arjantin'e gittim, Güney Amerika'yı gezdim.

Burada insanlar "Herkes ABD'ye gitmek istiyor, sen neden buradasın" diye soruyor. Futbolcu olduğumu söyleyince inanmıyorlar. Türkiye'de insanlar da sıcak, samimi, içten, güler yüzlü. Bunun dışında öğretmenlik yaparken çok keyif aldım. Okulda öğrencilerle futbol oynuyordum. Kızlar önce şaşırdı ama sonra onlar da benimle oynamaya başladı. Derslerde İngilizce, öğlen aralarında futbol öğretiyordum.

BABAM ANTRENÖR

Babam futbol antrenörü. Erkek kuzenlerim futbol oynarken beni kaleye geçirirlerdi. Bir gol yediğimde babam çok kızmıştı. Maceram o kızgınlıkla başladı. O günden sonra hep daha iyi futbolcu olmak için çalıştım. Futbol sayesinde üniversiteyi yüzde 100 bursla okudum. Daha sonra transfer olup farklı ülkeleri görebildim, çok güzel takım arkadaşlarım oldu, başka kültürler gördüm. Futbol benim hayatımı değiştirdi. Sertliği de öğrendim, ayakta kalmayı da... Tüm genç kızlara özellikle hayatı öğrenmek için tavsiye ederim.

ŞAMPİYON OLACAK KAPASİTEYE SAHİP

Türkiye'de üçüncü yılımdı, öğretmenlik yapıyordum. Beşiktaş Kadın Takımı'nın teknik direktörü Mutlucan Zavotçu yeni oyuncular arıyormuş. Vizyonu olan bir insan. Benden futbol dışında Türkiye'deki genç kızlara örnek olmamı, onları futbola yönlendirmemi istedi. Beşiktaş geçen iki sezonu çok iyi geçirdi, gelecek sezon genç ve tecrübeli isimleriyle bu takım şampiyon olacak kapasiteye sahip.

"Geçen yıl antrenörümüz Mutlucan Zavotçu, 'Ay-Yıldızlı formayı giymek ister misin' sorusunu yöneltti. Türk pasaportu için başvuru yaptık, sonucunu bekliyoruz. Umarım bu ay iyi bir haber çıkar. Doğum sonrası kendimi yenilenmiş gibi hissediyorum. Tekrar sahalara döndüğüm için de çok mutluyum. Mutlu hocanın eşi de benimle aynı dönemde ikiz bebek doğumu yaptı. O yüzden durumumu çok iyi anlıyor ve bana çok yardımcı oluyor."