Beşiktaş'la Reading berabere kaldı

1 Sosyal medyada rakibini kışkırtan futbolcuya ceza geliyor 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi yasasında yapılacak değişiklikle artık sosyal medyada rakibini kışkırtıcı paylaşımlarda bulunan yönetici ve futbolcular da ceza alacak.

2 Tarık ve Yasin'e fazladan para ödendi Galatasaray'ın yaptığı mali incelemeler sonunda Tarık Çamdal ve Yasin Öztekin'e 4 milyon lira fazla ödeme yaptığı ortaya çıktı.

3 Şampiyon genç güreşçi Serhat Kırık'ın başarı öyküsü Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda yenilen, pes etmeyerek Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Kırık, 60 kiloda altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

4 Fenerbahçe tüm davaları duyurdu Fenerbahçe yönetimi, davalık olduğu futbolcuları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

5 Cocu, Ozan Tufan'ı gözden çıkardı Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Ozan Tufan'ın satılabileceğini yönetime bildirdi.

6 Benfica'dan Abdülkadir'e 15 milyon euro Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür için Portekiz ekibi Benfica, 15 milyon euroluk bir teklif yaptı.

7 Bedelli askerlikten faydalanacak futbolcular AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerliğin Kısa sürede çıkacağını ifade etti. İşte bedelli bekleyen futbolcular.

8 Mitrovic Club Brugge'e transfer oldu Beşiktaş, Hırvat stoper Mitrovic'i 4 milyon euroya Belçika'nın Club Brugge ekibine sattı.

9 Vida için West Ham'dan teklif var Premier Lig'de transfer döneminin en hareketli takımı olan West Ham United, Beşiktaşlı Vida için 18 milyon euroluk teklif yaptı.