Beşiktaş'la Trabzon arasındaki Mehmet Ekici anlaşması

Trabzonspor'la Beşiktaş'ın ön anlaşma yapmasına rağmen Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transfer olmak istemesi 3 kulüp arasında büyük bir krizin yaşanmasına sebep olmuştu. Beşiktaş'a gitmemek için yaklaşık 6 ay futboldan uzak kalan Mehmet Ekici için Beşiktaş'la Trabzonspor gizli bir anlaşma yaptığı ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ, TAZMİNAT MADDESİ KOYMUŞ

Mehmet Ekici'nin transferi için Beşiktaş'la Trabzonspor'un görüştüğü dönemde dikkat çeken bir transfer daha olmuştu. Siyah-beyazlı ekibin formasını giyen Olcay Şahan, 200 bin euroya bordo-mavili ekibin yolunu tutmuştu. Olcay Şahan'ın Trabzon'a gitmesinin Ekici transferiyle alakalı olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş, Şahan'ı gönderirken Mehmet Ekici'nin başka takıma gitmesi halinde Olcay transferinden 1.5 milyon euro daha alacaklarına dair bir madde koydurmuş.

Habertürk'ün haberine göre, Olcay Şahan'ın Trabzonspor'a sadece 200 bin euroya gerçekleşen transferi sırasında imzalanan bu sözleşmede cezai hükme de yer verilirken, "Trabzonspor, Mehmet Ekici'nin 01.06.2017 tarihi öncesinde Beşiktaş dışında başka bir kulübe gitmesi halinde Beşiktaş'a cezai şart olarak 1 milyon 500 bin euro ceza ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder" maddesi koyuldu.

İşte o belge;

MERTCAN ÇAM BEŞİKTAŞ'A GİTTİ

Mehmet Ekici bu özel sözleşme sebebiyle sezonun ikinci yarısını boş geçirmek zorunda kaldı. Fenerbahçe’nin önerdiği 2 milyon euroyu geri çeviren, ayrıca Ekici'ye yarım sezonluk 700 bin euro maaşını ödemek zorunda kalan Trabzonspor, çok büyük eleştirilere uğramıştı.

Ancak Trabzonspor’un o dönemki başkanı Muharrem Usta, "Biz bu işten zararlı çıkmayacağız" demişti. Nitekim Olcay Şahan sadece 200 bin euro gibi son derece düşük bir bonservis ücreti karşılığında Beşiktaş'tan alınmıştı. Ayrıca Trabzonspor’da 4 yılda sadece 3 dakika forma giyen Mertcan Çam’ın 885 bin dolar gibi astronomik bir ücret karşılığında Beşiktaş’a transferi konusunda iki kulüp arasında gizli bir sözleşme imzalandığı ortaya çıkmıştı.

Trabzonspor’un, Mehmet Ekici’yi Fenerbahçe’ye vermeyerek uğradığı yaklaşık 3 milyon euroluk zararı, Olcay Şahan ve Mertcan Çam sözleşmeleriyle gidermeye çalıştığı bildirildi.

ADVOCAAT NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Advocaat konuyla ilgili, "Mehmet Ekici'yi almak istedik ama diğer takım, onu Trabzonspor'da tutmak için 2 milyon euro önerdi. Siz hangi takım olduğunu biliyorsunuz. Beşiktaş demedim. Bu benim için tuhaf bir durum. Hangi kulüp bilmiyorum ama siz, bir kulübe, başka bir kulüpte oynamasın diye 2 milyon euro veriyorsanız bu tuhaftır. Ama bize karşı kazanamayacaklardı, bunu biliyorduk. Mehmet Ekici gelseydi, fark yaratırdı" ifadelerini kullanmıştı.