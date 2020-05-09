Beşiktaşlı futbolcu koronavirüse yakalandı

Koronavirüs, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ı da vurdu...

Siyah-beyazlı kulüp, yapılan testlerin ardından bir futbolcunun ve bir kulüp çalışanının sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

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Açıklamada hangi futbolcunun virüse yakalandığı belirtilmedi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."

Dr. Tekin Kerem Ülkü Beşiktaş JK Sağlık Ekibi Danışmanı

TESİSLERE DEZENFEKTE KABİNİ KONULMUŞTU

Öte yandan koronavirüs ile mücadele kapsamında dün Nevzat Demir Tesisleri'nin girişine dezenfekte kabini yerleştiren siyah-beyazlı yönetimde, gelen bu haber üzerine morallerin bozulduğu bildirildi.











