Beşiktaşlı futbolcular Ankara'da askerlik yapacak

Süper Lig'de sezon sona erdi. Bedelli askerlikten faydalanacak olan futbolcular yavaş yavaş vatani görevleri yapmaya başlıyor.

ANKARA'DA ASKERLİK YAPACAKLAR

Beşiktaş'ın deneyimli futbolcuları Caner Erkin, Necip Uysal ve Gökhan Töre, 6 Haziran'dan itibaren askerlik görevlerini yapmak üzere Ankara'daki birliklerine katılacaklar.

Bedelli askerlikten yararlanacak futbolcular, askerlik hizmetini tamamladıktan sonra takımlarının kamplarına katılacak.

Bilindiği gibi Profesyonel Futbolcular Derneği'nin başvurusu kabul edilerek, futbolcuların askerlik hizmetini sezon bittikten sonra yapması kararlaştırışmıştı. Bu kapsamda Türkiye'de futbol oynayan birçok isim önümüzdeki dönemde askerlik hizmetini yapmak üzere birliklerine katılacakları.

SOSYAL MEDYADA NECİP ESPRİLERİ

Yıllardır Beşiktaş forması giyen Necip Uysal'ın askerliğini yapacak olması sosyal medyada çeşitli esprilere konu oldu. Deneyimli futbolcunun siyah-beyazlı ekipte sürekli yedek beklemesine gönderme yapılarak, "Askerliğini de yedek subay olarak yapar" esprileri yapıldı.