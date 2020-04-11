Beşiktaşlı futbolcular birikmiş alacaklarını istiyor

Koronavirüs salgını, hayatın her alanını olduğu gibi futbol ekonomisini de derinden etkiledi...
Gelirlerden mahrum kalan kulüpler, çareyi futbolculardan indirim istemekle buluyor. Bu kulüplerden biri de Beşiktaş.
Zorlu süreçte futbolculardan anlayış bekleyen Başkan Ahmet Nur Çebi, maaşlarında yüzde 70 indirime giden Barcelonalı futbolcuları örnek gösterip, aynı hareketi kendilerinden de beklediğini oyunculara bildirdi.
ALACAKLARIMIZI VERİN, İNDİRİME GİDELİM
Çebi'nin bu talebi üzerine sosyal medya üzerinden bir toplantı yapan siyah-beyazlı futbolcuların, aldıkları kararı kaptan Atiba yoluyla yönetime ilettiği öğrenildi.
4 ay geriden maaş aldıklarını belirten oyuncular, birikmiş alacaklarının ödenmesi durumunda indirime gideceklerini söyledi.
Gelen bu cevapla eli kolu bağlanan yönetimin, oyunculara ödeme yapmak için kaynak arayışı içine girdiği ifade edildi.