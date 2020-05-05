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Beşiktaşlı futbolcular yurtta karantinaya alındı

Beşiktaş forması giyen Victor Ruiz, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Kevin-Prince Boateng ve Kevin N’Koudou, Güngören'de bulunan öğrenci yurdunda karantinaya girdi.

| DHA
Beşiktaşlı futbolcular yurtta karantinaya alındı
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Koronavirüs salgınının ülkemizde de etkisini göstermesinin ardından Beşiktaşlı bazı yabancı futbolcular yönetimden aldıkları iznin arından ülkelerine dönmüşlerdi.

Yavaş yavaş normalleşme sürecinin içine girilmesi ve siyah-beyazlıların idmanlara başlamasının ardından yönetim tarafından Türkiye'ye çağırılan Victor Ruiz, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Kevin-Prince Boateng ve Kevin N'Koudou, özel uçaklarla İstanbul'a geldi.

14 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca Güngören'de bulunan bir öğrenci yurdunda kalacak olan Beşiktaşlı futbolcular için odalara antrenman yapabilecekleri bazı spor aletlerinin de koyulduğu belirtildi.

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