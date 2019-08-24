Beşiktaşlı futbolcuların zemin isyanı

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk etti.
Rakibini 3-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, böylece geçtiğimiz hafta alınan farklı mağlubiyeti unutturmuş oldu.
Alınan 3 puan taraftarı mutlu etse de zeminin hali futbolcuları bir hayli zorladı.
HİBRİTTEN TARLAYA
İlk açıldığında kullandığı hibrit çimle örnek gösterilen Beşiktaş Park'ın zemini, son 2 yıldır olduğu gibi bu sezon da bakımsız görüntüsüyle dikkat çekti.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Oğuzhan Özyakup ile Adem Ljajic, çimlerin bakıma alınması gerektiğini söyledi.
İşte zeminin son hali: