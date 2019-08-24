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Beşiktaşlı futbolcuların zemin isyanı

İlk açıldığında örnek gösterilen Beşiktaş Park'ın zemini, bakımsız görüntüsüyle dikkat çekiyor. Topu kontrol etmekte zorlanan futbolcular da maç sonu bu konuyu gündeme getirdi.

| Haber Merkezi
Beşiktaşlı futbolcuların zemin isyanı
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Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk etti.

Rakibini 3-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, böylece geçtiğimiz hafta alınan farklı mağlubiyeti unutturmuş oldu.

Alınan 3 puan taraftarı mutlu etse de zeminin hali futbolcuları bir hayli zorladı.

HİBRİTTEN TARLAYA

İlk açıldığında kullandığı hibrit çimle örnek gösterilen Beşiktaş Park'ın zemini, son 2 yıldır olduğu gibi bu sezon da bakımsız görüntüsüyle dikkat çekti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Oğuzhan Özyakup ile Adem Ljajic, çimlerin bakıma alınması gerektiğini söyledi.

İşte zeminin son hali:

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