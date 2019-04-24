Beşiktaşlı Medel sezonu kapattı

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Beşiktaş, kalan 5 maça Medel'den yoksun çıkacak.

DIŞ YAN BAĞLARDA YIRTIK VAR

Sivasspor'la oynanan karşılaşmada sakatlanan Medel'in iyileşme sürecinin en az 4-5 hafta süreceği ve Şilili oyuncunun sezonu kapattığı ifade edildi.

Beşiktaş resmi sitesinden konuyla alakalı yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımızın D.G. Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan oyuncumuz Gary Medel’in yapılan muayene ve bugün Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MR sonucuna göre; sağ ayak bileği dış yan bağında (ATFL) kısmi yırtık tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır."

Sivasspor maçının ilk yarısında agresif hareketleri ile dikkat çeken Medel, Güneş'in uyarılarına da kulak asmamıştı.

GÜNEŞ: MEDEL'İN AĞRILARI VARDI

Güneş, maçın ilk yarısında Gary Medel ile yaşadığı diyaloğa ilişkin, "Medel'in sıkıntısı vardı. Papp'ın arkasından birkaç defa tendonuna dokunması sebebiyle bir gerginliği vardı. Ardından itirazları ve kontrolsüzlüğü vardı. Daha sakin olması için çağırdığımda hala sinirliliği devam ediyordu. Ağrılarının olduğunu söyledi. Koşu esnasında da sıkıntıları oldu. Pozisyonunu kaybetti, yediğimiz golde de hem Lens hem de Medel duruş ve pozisyon olarak hatalıydılar. Oyundan koptuğunu gösteriyordu. O yüzden ikinci yarı oyundan çıkmasının takıma yararlı olduğunu düşünüyorum. Oyuncu haklı bile olsa haklı kalabilmeyi bilebilmelidir. Sinirlenmek hem ona hem de takıma zarar verebilir. Çok hatalarımız vardı bugün hem dersler çıkarıp hem de 3 puan almamız önemli." değerlendirmesinde bulunmuştu.