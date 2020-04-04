Beşiktaşlı oyuncular indirime yanaşmadı

Ekonomik anlamda zor günler yaşayan Beşiktaş Kulübü, koronavirüs salgınının futbolu da durdurmasıyla birlikte daha da zorlanmaya başladı.

Gelirlerini yitiren siyah-beyazlılarda, başkan Ahmet Nur Çebi acil ihtiyaçları kendi cebinden karşılarken yönetim de artık tükenmiş durumda.

''ÖNCE BORÇLARI KAPATIN, SONRA İNDİRİM YAPARIZ''

Koronavirüs salgınının spor dünyasını da etkilemesinin ardından Juventus, Barcelona gibi ekipler de bile oyuncular maaş indirimlerine gitmeyi kabul etmişlerdi.

Aynı formülü uygulamayı planlayan ve siyah-beyazlı oyunculara bu teklifle giden Beşiktaş Yönetimi ise ummadığını bir yanıt aldı.

Siyah-beyazlılarda kapısı çalınan yabancı oyunculardan başkana, “Önce birikmiş borçlarınızı ödeyin, sonra indirim konusunu görüşelim, elbette kolaylık sağlarız” yanıtı geldi.

YERLİ OYUNCULAR TEKLİFE DAHA YAKIN

Beşiktaş'ta forma giyen yerli oyuncuların ise teklife daha sıcak baktığı, yabancıların ikna edilmesi halinde kabul edebilecekleri öğrenildi.