Beşiktaşlı oyuncuların Devler Ligi'nde istediği rakipler

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Babel, çektiği videoları sık sık kişisel Youtube hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Maç önü, maç sonu, deplasman yolculukları başta olmak üzere ilginç videolara imza atan Babel, son olarak tarihi Porto maçı sonrası yaşananları takipçileriyle paylaştı.

BABEL PSG TOLGAY REAL MADRİD DEDİ

Porto'yla 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan Beşiktaş'ta futbolcular görüşlerini Babel'e anlattı. Cenk Tosun, Babel'in "Son 16 turunda kiminle eşleşmek istersin?" sorusuna; "Rakip ayırmıyorum, bu turda her takım güçlü, kim gelirse gelsin fark etmez" şeklinde cevap verdi.

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Babel de Cenk'le konuştuğu sırada PSG'yle eşleşmek istediğini belirtti. Hollandalı futbolcu aynı soruyu Tolgay'a da yöneltti. Tolgay ise kurada Real Madrid'i istediğini söyledi.

ATİBA HERKESE KARŞI OYNAYABİLİRİZ DEDİ

Atiba ise "Herkese karşı oynayabiliriz, herkese. Hepsini getirin" dedi.